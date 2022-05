Covid, sempre meno casi. La pillola antivirale Pfizer delude come arma di prevenzione (Di lunedì 2 maggio 2022) Sono 18.896 i nuovi contagi da Covid in Italia. Si registrano inoltre altri 124 morti. Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati processati 122.444 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,4%. I ricoverati con sintomi sono 794, 56 in più da ieri. Sono 368 le terapie intensive occupate, due in più da ieri. Covid, la pillola Paxlovid delude E intanto la pillola anti-Covid Paxlovid di Pfizer delude nell’utilizzo finalizzato a prevenire l’infezione in persone esposte al virus in quanto conviventi di positivi. L’antivirale era sotto esame da questo punto di vista in uno studio i cui risultati sono stati resi noti dalla stessa azienda in questi giorni. Dai dati è emerso che l’obiettivo primario del trial di fase ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 maggio 2022) Sono 18.896 i nuovi contagi dain Italia. Si registrano inoltre altri 124 morti. Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati processati 122.444 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,4%. I ricoverati con sintomi sono 794, 56 in più da ieri. Sono 368 le terapie intensive occupate, due in più da ieri., laPaxlovidE intanto laanti-Paxlovid dinell’utilizzo finalizzato a prevenire l’infezione in persone esposte al virus in quanto conviventi di positivi. L’era sotto esame da questo punto di vista in uno studio i cui risultati sono stati resi noti dalla stessa azienda in questi giorni. Dai dati è emerso che l’obiettivo primario del trial di fase ...

GiovaQuez : Contri: 'Parlate di durissimi bombardamenti ma ci sono stati solo 3 morti. Cosa dice Tocci dei laboratori di biotec… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - EmbaCubaItalia : Il 98,9% del numero totale dei pazienti infetti da COVID-19 a #Cuba???? è guarito. Questo ?? è il risultato diretto d… - bravo__uno : RT @SecolodItalia1: Covid, sempre meno casi. La pillola antivirale Pfizer delude come arma di prevenzione - SecolodItalia1 : Covid, sempre meno casi. La pillola antivirale Pfizer delude come arma di prevenzione -