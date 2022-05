Covid oggi Lombardia, 1.673 contagi e 31 morti: bollettino 2 maggio (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.673 contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 2 maggio 2022, secondo i numeri e i dati del bollettino. I tamponi effettuati sono stati 13.369, per un indice di positività del 12,5%. I morti sono stati 31, per un totale dall’inizio della pandemia di 40.011. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 1.177 (-6) e quelli in terapia intensiva 35 (-1). In provincia di Milano i nuovi casi sono 504, di cui 246 a Milano città, a Bergamo 143, a Brescia 303, a Como 75, a Cremona 29, a Lecco 39, a Lodi 11, a Mantova 53, a Monza e Brianza 140, a Pavia 159, a Sondrio 18 e a Varese 127. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.673da coronavirus in, 22022, secondo i numeri e i dati del. I tamponi effettuati sono stati 13.369, per un indice di positività del 12,5%. Isono stati 31, per un totale dall’inizio della pandemia di 40.011. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 1.177 (-6) e quelli in terapia intensiva 35 (-1). In provincia di Milano i nuovi casi sono 504, di cui 246 a Milano città, a Bergamo 143, a Brescia 303, a Como 75, a Cremona 29, a Lecco 39, a Lodi 11, a Mantova 53, a Monza e Brianza 140, a Pavia 159, a Sondrio 18 e a Varese 127. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - repubblica : Covid Italia, il bollettino di oggi 2 maggio: 18.896 nuovi casi e 124 decessi - GuidoDeMartini : ?? BASTA CON L’OBBLIGO VACCINALE PER I SANITARI! ?? OGGI in commissione XII sanità prosegue l’esame per la conversion… - FPaffy : @absolutemarti Io penso che alla fine abbiate scelto voi l'emarginazione in un momento in cui tutti si vaccinavano… - OttoMorselli : RT @1nessuno100mil2: Oggi @repubblica ha detto che il #greenpass ha sconfitto il Covid. -