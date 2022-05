Covid oggi Italia, 18.896 contagi e 124 morti: bollettino 2 maggio (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 18.896 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 124 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 122.444 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,4%. I ricoverati con sintomi sono 794, 56 in più da ieri. Sono 368 le terapie intensive occupate, 2 in più da ieri. CAMPANIA – Sono 2.104 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania secondo i dati dell’ultimo bollettino diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania. Sono 17 i nuovi decessi. Negli ospedali della regione sono 39 i pazienti Covid ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 18.896 i nuovida Coronavirus in, 22022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 124. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 122.444 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,4%. I ricoverati con sintomi sono 794, 56 in più da ieri. Sono 368 le terapie intensive occupate, 2 in più da ieri. CAMPANIA – Sono 2.104 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania secondo i dati dell’ultimodiffuso dall’unità di crisi della Regione Campania. Sono 17 i nuovi decessi. Negli ospedali della regione sono 39 i pazienti...

