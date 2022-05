Covid, le news. Magrini: decideremo se nuova vaccinazione di massa o solo over 50. LIVE (Di lunedì 2 maggio 2022) Il direttore generale dell'Aifa ha detto a Sky TG24 che una nuova vaccinazione verrà decisa ad ottobre sulla base dei dati e alla circolazione del virus. solo allora - ha aggiunto - si potrà decidere se proporla "a tutti o se offrirla agli over50 o a chi volesse farla". L'ultimo report del ministero della Salute registra 18.896 nuovi casi e 124 morti. Il tasso di positività si attesta al 15,4% , aumentano i ricoveri (+56) e le intensive (+2) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 2 maggio 2022) Il direttore generale dell'Aifa ha detto a Sky TG24 che unaverrà decisa ad ottobre sulla base dei dati e alla circolazione del virus.allora - ha aggiunto - si potrà decidere se proporla "a tutti o se offrirla agli50 o a chi volesse farla". L'ultimo report del ministero della Salute registra 18.896 nuovi casi e 124 morti. Il tasso di positività si attesta al 15,4% , aumentano i rici (+56) e le intensive (+2)

