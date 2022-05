Covid: disinformazione online rallenta vaccinazioni, studio PoliMi (Di lunedì 2 maggio 2022) Milano, 2 mag. (Adnkronos Salute) - Il tam tam di fake news a sfondo anti-vax che si alimenta sul web e via social rallenta la campagna vaccinale contro Covid-19. La prova arriva da uno studio condotto su dati Usa e pubblicato su 'Scientific Reports' (rivista del gruppo Nature) a cura di Francesco Pierri, ricercatore del Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano, in collaborazione con l'Indiana University, nell'ambito del progetto Horizon 2020 Periscope. L'obiettivo del lavoro - spiegano dal PoliMi - era capire se ci fosse o meno un legame tra la qualità dell'informazione consumata online e il sentimento no vax della popolazione statunitense, con conseguenti ricadute sulla campagna vaccinale anti Sars-CoV-2. I risultati dicono che esiste "un'associazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Milano, 2 mag. (Adnkronos Salute) - Il tam tam di fake news a sfondo anti-vax che si alimenta sul web e via socialla campagna vaccinale contro-19. La prova arriva da unocondotto su dati Usa e pubblicato su 'Scientific Reports' (rivista del gruppo Nature) a cura di Francesco Pierri, ricercatore del Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano, in collaborazione con l'Indiana University, nell'ambito del progetto Horizon 2020 Periscope. L'obiettivo del lavoro - spiegano dal- era capire se ci fosse o meno un legame tra la qualità dell'informazione consumatae il sentimento no vax della popolazione statunitense, con conseguenti ricadute sulla campagna vaccinale anti Sars-CoV-2. I risultati dicono che esiste "un'associazione ...

