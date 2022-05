vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 02/05/2022 ore 17:15 Finora sono state somministrate 136.862.06… - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 2 maggio, 7 decessi e 2.104 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 2 maggio, 7 decessi e 2.104 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - gazzettanapoli : Sono 2.104 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 11.762 test eseguiti nella giornata di ieri. Il tasso di inci… - fc_cheri : Coronavirus. Aggiornamento del 2 maggio: 893 nuovi positivi, 1 decesso -

L'sulla situazione epidemiologica del Covid pubblicato dalla Regione riporta oggi ... In Puglia nelle ultime 24 ore ci sono stati otto morti pere 2.085 nuovi casi, il 13,8% ...LUNEDI 2 MAGGIO 2022 - Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 1.417.599 casi di positività , 2.540 in più rispetto a ieri , su un totale di 8.773 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.069 ... Covid, oggi 18.896 contagi e 124 morti. Brusaferro: “Il vaccino covid ci protegge ma serve ancora prudenza”. New York aumenta il livello di allerta: news e bollettino Stessa decisione all’Ast di Terni, dove i circa 3 mila 500 dipendenti dovranno ancora indossare i dispositivi di protezione, in attesa dell’aggiornamento delle linee guida in sede ministeriale.L'aggiornamento sulla situazione epidemiologica ... 5 Chi si e' ammalato di Covid-19 contraendo Omicron BA.1 ha solo una piccola protezione nei confronti delle sotto-varianti BA.