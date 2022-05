(Di lunedì 2 maggio 2022) Ogni sabato a chiusura deldell', alle 17 in punto, se ne apre un altro sul piazzale prospiciente: ildell'di. "Il progetto ha come finalita' prima di ...

"Il progetto ha come finalita' prima di tutto quella di lottarelodi cibo, ma anche di aiutare persone in difficolta' economica e creare anche uno spazio di socialita'". Cosi' ad Ansa ...Qualche giorno fa, precisamente il 27 aprile, è stato lo Stop Food Waste Day ovvero la giornata mondialeloalimentare. Lodi risorse alimentari è una delle emergenze dei nostri tempi, stando a quanto indicato da GlobeNewswire , infatti, l'asset del food waste management, ovvero il ... Contro lo spreco e le nuove poverta': al mercato Esquilino di Roma Refoodgees distribuisce l'invenduto - Italia "Il progetto ha come finalita' prima di tutto quella di lottare contro lo spreco di cibo, ma anche di aiutare persone in difficolta' economica e creare anche uno spazio di socialita'". Cosi' ad ...Tra queste c’è anche Vitavigor, company meneghina famosa nel mondo per i “Super Grissin de Milan”, che ha deciso di mettere in vendita i propri prodotti sulla piattaforma e-commerce Japal nella ...