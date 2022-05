Concerto 1 maggio, Ordine medici Roma: “Mascherina avrebbe aiutato” (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – “La folla di persone al Concerto del primo maggio? Certo sarebbe stato meglio usare la Mascherina, come aveva raccomandato anche l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato. Omicron, in ogni caso, viaggia velocemente. E’ una variante molto rapida, in pochi giorni vedremo se ci saranno conseguenze” sul fronte Covid. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, sottolineando però che “il fatto che ormai sia saltato il tracciamento non ci può garantire di avere un quadro davvero reale dei contagi legati all’evento. Quelli sulle ospedalizzazioni sono gli unici dati concreti e speriamo che restino stabili”. “Continuo a dire che non è finita e bisogna usare un po’ di prudenza – ribadisce Magi – I dati delle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – “La folla di persone aldel primo? Certo sarebbe stato meglio usare la, come aveva raccomandato anche l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato. Omicron, in ogni caso, viaggia velocemente. E’ una variante molto rapida, in pochi giorni vedremo se ci saranno conseguenze” sul fronte Covid. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il presidente dell’deidi, Antonio Magi, sottolineando però che “il fatto che ormai sia saltato il tracciamento non ci può garantire di avere un quadro davvero reale dei contagi legati all’evento. Quelli sulle ospedalizzazioni sono gli unici dati concreti e speriamo che restino stabili”. “Continuo a dire che non è finita e bisogna usare un po’ di prudenza – ribadisce Magi – I dati delle ...

RaiTre : “Sogno il giorno in cui ascolteremo questa canzone e penseremo che per fortuna parla di qualcosa di assurdo, surrea… - RaiTre : “Cessate il fuoco significa negoziati, significa salvare i bambini, fermiamo questa guerra prima che sia troppo tar… - rockolpoprock : Primo Maggio 2022 Roma, Marco Mengoni canta Bob Dylan - LiukMasetti : In tanti pensano che la precarietà sia il problema più grosso che affligge i lavoratori. Evidentemente non avete ma… - Simo07827689 : RT @ComunistaRosso: Se si vanno a leggere gli sponsor del Concerto del Primo Maggio sembra di essere ad un convegno di Confindustria. Oltre… -