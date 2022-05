Come chiedere a Google di rimuovere informazioni personali dalle ricerche (Di lunedì 2 maggio 2022) rimuovere informazioni personali dal motore di ricerca di Google è diventato più semplice grazie al ruolo che la società californiana sta assumendo in seguito alla spinta europea legata alla privacy. Google fornisce un modulo online da compilare per fermare la diffusione di informazioni sensibili e personali consentendo di richiederne la rimozione dalle ricerche. La nuova norma si applica a ciò che Google definisce informazioni di identificazione personale (PII), Come dettagli che potrebbero essere utilizzati per furto di identità o danni più diretti. Cos’è la privacy e perché è importante rimuovere informazioni personali da ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 2 maggio 2022)dal motore di ricerca diè diventato più semplice grazie al ruolo che la società californiana sta assumendo in seguito alla spinta europea legata alla privacy.fornisce un modulo online da compilare per fermare la diffusione disensibili econsentendo di richiederne la rimozione. La nuova norma si applica a ciò chedefiniscedi identificazione personale (PII),dettagli che potrebbero essere utilizzati per furto di identità o danni più diretti. Cos’è la privacy e perché è importanteda ...

