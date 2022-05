Clementino positivo al Covid: “Non me lo meritavo” (Di lunedì 2 maggio 2022) Per Clementino anche il modo di comunicare che è risultato positivo al Covid è originale o più che altro spontaneo. Tra tutti i periodi in cui poteva accadere il contagio questo per Clementino è il peggiore e lo dice schietto: “Non me lo meritavo”. Non solo deve saltare la puntata di questa sera di Made in Sud ma è anche costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella. E’ la sua settimana più importante, per questo commenta che non se lo meritava e senza volerlo fa sorridere tutti. Sta bene, è questo ciò che conta ma il suo pensiero, le sue emozioni, sono chiare. Con un Instagram Story Clementino ha annullato tutti i suoi programmi iniziando da stasera. Chi sostituirà Clementino a Made in Sud? Lorella Boccia non sarà sola alla conduzione di Made in Sud ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 maggio 2022) Peranche il modo di comunicare che è risultatoalè originale o più che altro spontaneo. Tra tutti i periodi in cui poteva accadere il contagio questo perè il peggiore e lo dice schietto: “Non me lo”. Non solo deve saltare la puntata di questa sera di Made in Sud ma è anche costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella. E’ la sua settimana più importante, per questo commenta che non se lo meritava e senza volerlo fa sorridere tutti. Sta bene, è questo ciò che conta ma il suo pensiero, le sue emozioni, sono chiare. Con un Instagram Storyha annullato tutti i suoi programmi iniziando da stasera. Chi sostituiràa Made in Sud? Lorella Boccia non sarà sola alla conduzione di Made in Sud ma ...

