Clamorosa rottura tra Pd e M5S in Consiglio dei ministri: i grillini non votano il decreto Energia (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl aiuti ed Energia ma al suo interno si è registrato un clamoroso strappo. Al voto non ha preso parte il M5S e il decreto – che stanzia fondi a sostegno delle famiglie per il caro bollette, oltre a una serie di misure collaterali alla guerra – è passato solo grazie al voto degli altri partiti. A quanto apprende l’Adnkronos, si sarebbe consumato un duro scontro nel corso del Cdm tra il Pd e il M5S sulla decisione dei grillini di non votare il decreto in polemica sulla norma che apre alla possibilità di realizzare un inceneritore a Roma. Il capodelegazione dei 5 Stelle al governo, Stefano Patuanelli, avrebbe chiesto lo stralcio della norma, non ottenendolo. Da qui la decisione dei 5 Stelle di non votare il Dl, su indicazione – riferiscono fonti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 maggio 2022) Ildeiha approvato il dl aiuti edma al suo interno si è registrato un clamoroso strappo. Al voto non ha preso parte il M5S e il– che stanzia fondi a sostegno delle famiglie per il caro bollette, oltre a una serie di misure collaterali alla guerra – è passato solo grazie al voto degli altri partiti. A quanto apprende l’Adnkronos, si sarebbe consumato un duro scontro nel corso del Cdm tra il Pd e il M5S sulla decisione deidi non votare ilin polemica sulla norma che apre alla possibilità di realizzare un inceneritore a Roma. Il capodelegazione dei 5 Stelle al governo, Stefano Patuanelli, avrebbe chiesto lo stralcio della norma, non ottenendolo. Da qui la decisione dei 5 Stelle di non votare il Dl, su indicazione – riferiscono fonti ...

SecolodItalia1 : Clamorosa rottura tra Pd e M5S in Consiglio dei ministri: i grillini non votano il decreto Energia… - salvatorino860 : @Lelle_1509 @manu67915486 Per me zero dubbi sulla permanenza di Spalletti. Nel caso che accada l’imponderabile (rot… - infoitsport : ULTIM'ORA Fiorentina: clamorosa rottura con Italiano, esonero a ore -