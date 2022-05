“Ci dobbiamo fermare qui” Eleonora Daniele interrompe Storie Italiane L’avviso in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 maggio 2022), una puntata decisamente insolita per. Un appuntamento che per molti telespettatori italiani è diventato imperdibile e che di recente è andato incontro a una piccola modifica. Infatti la trasmissione condotta dasi è vista costretta a ridurre della metà i tempi. Il motivo è stato chiaro fin da subito. L’annuncio intv. Una messa in onda diversa per, che ha dovuto dare la precedenza allaspeciale del TG1, partita poco prima delle 11.00 dedicata alla presentazione dei candidati ai premi David di Donatello. Dopo aver affrontato il delicato caso di cronaca nera sulla morte di Liliana Resinovich, la conduttrice ha salutato il pubblico per ...