Chiariello: "Contro il Napoli un Sassuolo indecente, vittoria che non va celebrata" (Di lunedì 2 maggio 2022) Il giornalista si placa e critica aspramente gli azzurri per la vittoria Contro il Sassuolo Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli sul Sassuolo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

IgnazioGrazioso : @bruttapas @Chiariello_CS Calma. Perché giochiamo contro 2 che lottano per la salvezza. - Torrenapoli1 : @enzogoku69 @Chiariello_CS non diventeremo la Pergolettese,avremo sempre una buona rosa (non so se migliore dell'at… - BackAngelo : @Chiariello_CS Umberto io gufo alla grande contro Inter e Milan - MStraiano : @Chiariello_CS Dal 1926 c'è voluto Diego col suo talento e il suo carisma, per farci vincere! Forse non è solo colp… - Carmine95225074 : @Chiariello_CS Questo campionato è stato interamente così. Bologna Inter ne é stata la conferma. Si sapeva 3 mesi f… -