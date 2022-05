Chelsea, Sky Sport Uk è sicura: Lukaku via per 75 milioni di euro (Di lunedì 2 maggio 2022) Il futuro di Romelu Lukaku al Chelsea sembra non essere dei più rosei. Secondo quanto riporta Sky Sport UK, il club inglese, sempre che non debba far fronte ad altre sanzioni relative alla vecchia proprietà, avrebbe deciso di vendere il belga. Cessione a titolo definitivo con tanto di prezzo già deciso: 75 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Il futuro di Romelualsembra non essere dei più rosei. Secondo quanto riporta SkyUK, il club inglese, sempre che non debba far fronte ad altre sanzioni relative alla vecchia proprietà, avrebbe deciso di vendere il belga. Cessione a titolo definitivo con tanto di prezzo già deciso: 75diFace.

sportface2016 : #Chelsea, #SkySportUk è sicura: #Lukaku via per 75 milioni di euro - O0O0O000O0O0 : Io continuo ad allenarmi a calcio ma non seguo quello professionista dal 2013, o 14. Avevo sky al tempo, l ultimo c… - SkySport : Ancelotti, dal Real al Milan tutti i suoi '11 vincenti' nei 5 top campionati europei #SkySport #Ancelotti #Real… - paoloangeloRF : Chi c’è nella cordata più vicina al Chelsea - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Chelsea, cordata di Todd Boehly in prima fila per l'acquisizione -