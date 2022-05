'Chelsea, niente De Ligt: per gli eredi di Christensen e Rüdiger si guarda alla Liga' (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Chelsea sarà una delle squadre più attese in vista del mercato estivo 2022. Prossimo a definire il passaggio di proprietà il club campione d'Europa uscente sembra destinato a subire un'autentica ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 maggio 2022) Ilsarà una delle squadre più attese in vista del mercato estivo 2022. Prossimo a definire il passaggio di proprietà il club campione d'Europa uscente sembra destinato a subire un'autentica ...

sportli26181512 : 'Chelsea, niente De Ligt: per gli eredi di Christensen e Rüdiger si guarda alla Liga': Secondo 'Don Balon' il tecni… - soem_mys : Solo adesso mi sono resa conto che nessun calciatore del Chelsea ha postato niente dopo ieri, Tuchel devi dirci qua… - fvckiminlxve : già che oggi la juve non mi ha soddisfatta per niente poi il Chelsea mi è sotto con l’Everton io voglio frignare - elliott_il : @dello__98 @furgeTX @_talebanikov @Maicuntent1986 @milan_corner Potevo farlo su Chelsea, perche uno dei bidders (no… - atenanera : @gaetanostaglian Non la rispondo più perché lei è un ignorante. Allora i tifosi del Chelsea e Manchester city dovev… -