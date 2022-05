Charlotte d’Inghilterra compie 7 anni | le foto di mamma Kate sono bellissime

(Di lunedì 2 maggio 2022) E’ dolcissima la tradizione diMiddleton di pubblicare le nuovedei principini nel giorno del compleanno. Oggi è la principessinachegligià ieri sera ha postato gli scatti della sua bambina. Il 2 maggio è il compleanno die la principessina sorridente posa anche con il suo cagnolino, un cocker spaniel, Orla. Dopo il compleanno del piccolo di casa, Louis, adesso tocca alla secondogenita di William eMiddleton spegnere le candeline. Anche questa voltadi Cambridge posa in un prato e come sempre l’occhio attento dellaha pensato di abbinare il maglioncino della piccola con i fiori di ...

oggisettimanale : Charlotte d'Inghilterra compie 7 anni (Auguri!). Non sembra anche a voi una miniatura della bisnonna?… - an12frnc : RT @VanityFairIt: Tutti dicono che somigli alla bisnonna Elisabetta II, e sicuramente nei tratti è vero. Ma finora Charlotte di Cambridge,… - Alsaleh23357005 : RT @VanityFairIt: Tutti dicono che somigli alla bisnonna Elisabetta II, e sicuramente nei tratti è vero. Ma finora Charlotte di Cambridge,… - VanityFairIt : Tutti dicono che somigli alla bisnonna Elisabetta II, e sicuramente nei tratti è vero. Ma finora Charlotte di Cambr… -

OGGI

William e Kate : il secondo erede al trono, figlio della indimenticata Lady, e la ragazza ...e Louis), la ...Sorridente, in mezzo alla natura, e con il suo nuovo cagnolino. La principessa, figlia di Williame di Kate Middleton, quarta in linea di successione al trono, compie 7 anni il 2 maggio. È stata la mamma, come sempre, a scattare queste immagini nella ... Charlotte d’Inghilterra compie 7 anni e festeggia con un nuovo amico speciale