Charlene di Monaco, primo evento con Alberto dopo la malattia: una foto impressionante | Guarda (Di lunedì 2 maggio 2022) Capello cortissimo biondo platino, un trucco leggero, niente gioielli se non fosse per dei sobri orecchini, un tailleur grigio giacca-pantalone, semplice ma elegante e delle scarpe con tacco nere. Ecco Charlene di Monaco. Bella, in forma, apparentemente serena. La principessa è finalmente tornata a casa e sembra essere rinata dopo quasi un anno di problemi di salute e di lontananza dalla sua famiglia, soprattutto dai suoi bambini. Ora la principessa Charlene è stata immortalata al suo primo evento dopo il lunghissimo ricovero. Sabato 30 aprile pomeriggio a Monaco, ha partecipato alla premiazione dell'E-Prix di Formula 1, riporta il Corriere della sera, una gara che si disputa nel Principato, nel segno della sostenibilità. Un ritorno alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Capello cortissimo biondo platino, un trucco leggero, niente gioielli se non fosse per dei sobri orecchini, un tailleur grigio giacca-pantalone, semplice ma elegante e delle scarpe con tacco nere. Eccodi. Bella, in forma, apparentemente serena. La principessa è finalmente tornata a casa e sembra essere rinataquasi un anno di problemi di salute e di lontananza dalla sua famiglia, soprattutto dai suoi bambini. Ora la principessaè stata immortalata al suoil lunghissimo ricovero. Sabato 30 aprile pomeriggio a, ha partecipato alla premiazione dell'E-Prix di Formula 1, riporta il Corriere della sera, una gara che si disputa nel Principato, nel segno della sostenibilità. Un ritorno alla ...

