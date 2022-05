Channing Tatum dal 12 maggio al cinema con “Io e Lulù” (Di lunedì 2 maggio 2022) Uscirà al cinema il 12 maggio distribuito da Notorious Pictures Io e Lulù, la divertente ed emozionante commedia di e con Channing Tatum che racconta il toccante viaggio on the road di Briggs (Channing Tatum) e della sua cagnolina Lulù. Cosa ha ispirati la produzione di “Io e Lulù”? Il film, che segna l’esordio dietro la macchina da presa del celebre attore hollywoodiano, è una vera e propria dedica d’amore al suo cane, scomparso pochi anni fa. Ma è anche la storia di una profonda amicizia fra un uomo e il suo migliore amico e di un viaggio emozionante e divertente in cui due caratteri difficili impareranno a conoscersi e ad amarsi. L’idea L’idea del film che Tatum ha prodotto e co-diretto con il suo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 2 maggio 2022) Uscirà alil 12distribuito da Notorious Pictures Io e, la divertente ed emozionante commedia di e conche racconta il toccante viaggio on the road di Briggs () e della sua cagnolina. Cosa ha ispirati la produzione di “Io e”? Il film, che segna l’esordio dietro la macchina da presa del celebre attore hollywoodiano, è una vera e propria dedica d’amore al suo cane, scomparso pochi anni fa. Ma è anche la storia di una profonda amicizia fra un uomo e il suo migliore amico e di un viaggio emozionante e divertente in cui due caratteri difficili impareranno a conoscersi e ad amarsi. L’idea L’idea del film cheha prodotto e co-diretto con il suo ...

