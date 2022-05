Champions League: Villarreal-Liverpool in chiaro su Mediaset (Di lunedì 2 maggio 2022) Martedì 3 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno della semifinale di Champions League... Leggi su calciomercato (Di lunedì 2 maggio 2022) Martedì 3 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno della semifinale di...

CB_Ignoranza : La Juventus è matematicamente qualificata alla Champions League 2022/23. #Juventus #ChampionsLeague #SerieA - forumJuventus : La Roma non va oltre il pareggio contro il Bologna, arriva così a tre giornate dalla fine la matematica certezza de… - EnricoTurcato : +10 sulla Lazio e sulla Roma. La #Juventus si qualifica matematicamente con tre giornate di anticipo alla prossima… - milizia_antonio : RT @Lorenzored17: Lo chiamerò “Champions League Pass”. Vuoi parlare con me? Devi tifare una squadra che conta le qualificazioni in Champion… - Roberta_Siro : RT @sportface2016: #Juventus matematicamente in #ChampionsLeague: scatta l'obbligo di riscatto di #Chiesa -