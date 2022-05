Cessione del credito bonus e superbonus edilizi, cosa cambia: arrivano controlli su 5 fattori di rischio (Di lunedì 2 maggio 2022) Continua lo stato di maretta sul tema della Cessione del credito relativa a bonus e superbonus del settore edilizio. Dopo le innumerevoli speculazioni e accertamenti di truffe avvenute ai danni dello Stato, l’Agenzia delle Entrate ha programmato una nuova stretta in merito agli atti di Cessione del credito fiscale a una banca o a una impresa, e per lo sconto in fattura relativi agli interventi edilizi realizzati nel 2021, anche per le rate residue di eventuali pagamenti frazionati di lavori eseguiti nel 2020 e pagati parzialmente nel 2021. Da oggi due maggio, inoltre, cambiano alcune regole per la Cessione del credito con l’ingresso delle disposizioni introdotte dal DL 13/2022. Attenzione, dunque: ... Leggi su fmag (Di lunedì 2 maggio 2022) Continua lo stato di maretta sul tema delladelrelativa ae superdel settoreo. Dopo le innumerevoli speculazioni e accertamenti di truffe avvenute ai danni dello Stato, l’Agenzia delle Entrate ha programmato una nuova stretta in merito agli atti didelfiscale a una banca o a una impresa, e per lo sconto in fattura relativi agli interventirealizzati nel 2021, anche per le rate residue di eventuali pagamenti frazionati di lavori eseguiti nel 2020 e pagati parzialmente nel 2021. Da oggi due maggio, inoltre,no alcune regole per ladelcon l’ingresso delle disposizioni introdotte dal DL 13/2022. Attenzione, dunque: ...

