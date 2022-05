Cavalieri del Lavoro, Sella: Le nostre Pmi crescono nonostante la crisi, ma in Italia c’è un’emergenza giovani (Di lunedì 2 maggio 2022) In questo momento di crisi e incertezze per le filiere produttive del Paese, le imprese Italiane hanno dimostrato la propria resilienza e una forte capacità di reinventarsi di fronte alle difficoltà. Anche le aziende dei Cavalieri del Lavoro sono riuscite a restare competitive e forti nel mercato. Ad affermarlo – ieri, nel corso della Celebrazione della Festa del Lavoro svoltasi al Quirinale alla presenza di Mattarella – è stato il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella.Sella ha resi noti i risultati di un recente rapporto elaborato da Crif Ratings, agenzia specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, su tutte le imprese dei Cavalieri del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 maggio 2022) In questo momento die incertezze per le filiere produttive del Paese, le impresene hanno dimostrato la propria resilienza e una forte capacità di reinventarsi di fronte alle difficoltà. Anche le aziende deidelsono riuscite a restare competitive e forti nel mercato. Ad affermarlo – ieri, nel corso della Celebrazione della Festa delsvoltasi al Quirinale alla presenza di Mattarella – è stato il Presidente della Federazione Nazionale deidel, Maurizioha resi noti i risultati di un recente rapporto elaborato da Crif Ratings, agenzia specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, su tutte le imprese deidel ...

