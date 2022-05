_ElPrincipe22 : RT @sexymancio: Cassano ha appena detto che le poche sedute tattiche quando stava al Milan con Allegri le faceva Tassotti sto male - fras__13 : RT @pasqlaragione: Cassano: “Il Milan non è più forte nemmeno dell'Atalanta. Al massimo le metto allo stesso livello” #SempreMilan https://… - Luissss97 : RT @sexymancio: Cassano ha appena detto che le poche sedute tattiche quando stava al Milan con Allegri le faceva Tassotti sto male - sexymancio : Cassano ha appena detto che le poche sedute tattiche quando stava al Milan con Allegri le faceva Tassotti sto male - theboss_1908 : Non capisco l'indignazione nelle parole di #Cassano. Anch'io credo che il Milan sia la quarta rosa del campionato e… -

Pianeta Milan

...Il calcio delnon voglio neanche commentarlo. Sacchi è un povero mentecatto ' oppure: 'Ripeto quanto ho scritto qualche settimana fa: ormai le dichiarazioni di Sacchi sembrano quelle di...Ilsulla carta è la quarta squadra più forte, se vince complimenti ma tu, Inter o Juve, hai fallito'. Così Antonioalla BoboTv. Cassano: “Milan, senza l’errore di Terracciano finiva in pareggio” | News Antonio Cassano, ex calciatore tra gli altri di Milan, Inter e Real Madrid, ha poi aggiunto nel suo intervento: "Non dimentichiamo la me***a che hanno fatto mandando via Godin e Caceres, dandogli la ...Mazzarri out, Cassano: "Se volete retrocedere ditelo ... di sabato contro l'Hellas Verona e lascia i sardi a tre gare dalla fine del campionato. (Milan News) Il tecnico toscano paga le 7 sconfitte ...