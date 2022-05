Caro Ancelotti | le dobbiamo delle scuse

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 maggio 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 35° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 Settimana faticosa. Disintossicare anima e corpo. Saltare con cura la pagina sportiva del giornale. I trabocchetti sui social. Cambiare marciapiedi allo scorgere in fondo alla via l’amico tifoso. Unica trasgressione, City-Real. Perché è la più bella partita dell’anno. Ma faccio fatica a eludere il delirio mediatico dell’Impomatato. Non ho amanti che mi vessano né capo uffici che mi opprimono. Non tifo per un riscatto alle frustrazioni che non ho. Piuttosto vedo la squadra benamata come una sorella o un’amica di infanzia con cui si condividono valori. Una persona di famiglia con cui confidarsi alla quale affidare segreti e sogni. Allo spreco umiliante di quei sogni gettati, persino il Candido voltairiano, voglio dire il simbolo letterario dell’ottimismo, perderebbe il controllo e chiederebbe conto e ragione. Perché? Le ...