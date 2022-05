Capello attacca Spalletti | «Affermazioni ingiustificabili»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 maggio 2022) Il duro affondo di Fabioai danni dell’allenatore del Napoli, in seguito al raggiungimento della qualificazione in Champions League Parole molto dure quelle di Fabiorivolte a Luciano. Dagli studi di Sky Sport ha commentato la qualificazione alla Champions League del Napoli. «Quandodice che arriva secondo o terzo e va in Champions League per me è una giustificazione che non è accettabile. Il Napoli aveva la squadra per vincere il campionato, l’allenatore non può giustificarsi con i numeri e rivendicando il piazzamento Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24.