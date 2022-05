Calciomercato Napoli, saluta l’attaccante: già pronto il sostituto (Di lunedì 2 maggio 2022) Calciomercato Napoli Addio a un altro attaccante dopo Insigne, ma pare sia già pronto il sostituto: i dettagli della vicenda Il campionato è quasi finito e tutte le squadre hanno iniziato a cercare sostituti e rinforzi. Inizia così il valzer degli attaccanti. Questi spostamenti non investono solo le squadre di serie A, ma anche numerosi club europei. Il logo SSC NapoliDopo la partenza sicura del capitano Lorenzo Insigne, quella probabile di Dries Mertens e la fine del contratto di David Ospina, c’è un altro giocatore con le valigie pronte: Victor Osimhen. l’attaccante nigeriano che quest’anno ha imposto la sua presenza con 13 reti in campionato è sul piede di partenza. Sulle tracce del giocatore azzurro c’è il Paris Saint-Germain. Ad aprire il giro degli attaccanti ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 2 maggio 2022)Addio a un altro attaccante dopo Insigne, ma pare sia giàil: i dettagli della vicenda Il campionato è quasi finito e tutte le squadre hanno iniziato a cercare sostituti e rinforzi. Inizia così il valzer degli attaccanti. Questi spostamenti non investono solo le squadre di serie A, ma anche numerosi club europei. Il logo SSCDopo la partenza sicura del capitano Lorenzo Insigne, quella probabile di Dries Mertens e la fine del contratto di David Ospina, c’è un altro giocatore con le valigie pronte: Victor Osimhen.nigeriano che quest’anno ha imposto la sua presenza con 13 reti in campionato è sul piede di partenza. Sulle tracce del giocatore azzurro c’è il Paris Saint-Germain. Ad aprire il giro degli attaccanti ...

