Calciomercato, la bomba che non ti aspetti: Cristiano Ronaldo al PSG con Lionel Messi (Di lunedì 2 maggio 2022) bomba di mercato: Cristiano Ronaldo al Psg insieme a Messi, l’ultima indiscrezione lanciata dal Mirror Doveva essere la stagione della rinascita del Manchester United, invece si è dimostrato l’ennesimo fallimento del club di Premier League. Nemmeno l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha invertito un trend negativo che ha investito i Red Devils. Al momento la squadra si trova al sesto posto, lontano dalle porte della Champions League e la mancata qualificazione può dire solamente una cosa: addio CR7. Sì, perché il portoghese non è felice della scelta di ritornare dove tutto era iniziato, in particolar modo vedendo la squadra che non sembra essere all’altezza di quella passata e che non riesce ad andare nella coppa che conta. Inoltre c’è da mettere in considerazione il feeling mai nato con il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022)di mercato:al Psg insieme a, l’ultima indiscrezione lanciata dal Mirror Doveva essere la stagione della rinascita del Manchester United, invece si è dimostrato l’ennesimo fallimento del club di Premier League. Nemmeno l’arrivo diha invertito un trend negativo che ha investito i Red Devils. Al momento la squadra si trova al sesto posto, lontano dalle porte della Champions League e la mancata qualificazione può dire solamente una cosa: addio CR7. Sì, perché il portoghese non è felice della scelta di ritornare dove tutto era iniziato, in particolar modo vedendo la squadra che non sembra essere all’altezza di quella passata e che non riesce ad andare nella coppa che conta. Inoltre c’è da mettere in considerazione il feeling mai nato con il ...

