Calcio Napoli | ufficiale il ritorno in Champions League

(Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo il pari della Roma col Bologna, iltorna matematicamente, con tre giornate di anticipo, nella massima competizione per club. “Siamo l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il 13° anno consecutivo! Siamo in”. Con questo tweet, sul proprio profilo, ilha annunciato ilnella

Gazzetta_it : È già finita la volata Champions: Juve e Napoli qualificate aritmeticamente - antonio_gaito : “La pensione”, “deve piazzare il figlio” e schifezze varie. A #Napoli nel secondo anno ha fatto male, per vari moti… - otot93Fifa : @levrierog @Torrenapoli1 Tolta l'Atalanta e forse la Fiorentina le altre mi sembrano tutte messe meglio, parlando d… - Tony19260596 : @Torrenapoli1 @enzogoku69 Mi permetto di pensare che De Zerbi a napoli se lo mangerebbero, e sarebbe azzardatissim… - Chiariello_CS : RT @SeEarn: Ranking UEFA – Napoli 25esimo, in Champions rischia il ‘girone di ferro’ #Napoli #rankingUEFA #25esimo #rischio #gironediferr… -

Il, vincendo con il Sassuolo e grazie al contemporaneo pari della Roma, si è matematicamente qualificato alla prossima Champions League . Competizione prestigiosa e anche importante dal punto di ...Comunque vada a finire la volata scudetto, è chiaro che ha dato lui al Milan quanto non sono riusciti a dare Szczesny, Handanovic e la coppia Ospina - Reina a Juventus, Inter e. Il confronto ...Festeggia l’accesso in Champions League il Napoli sui propri social e sul sito ufficiale ... I sei gol rifilati al Sassuolo, una delle squadre che gioca il miglior calcio in Italia, non sono serviti a ...Redazione 2 MAG 2022 08:57. Il Napoli parteciperà alla prossima Champions League, l'avventura degli azzurri inizierà dai gironi.