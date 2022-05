Cagliari | Walter Mazzarri verso l’esonero | al suo posto Agostini | tecnico della Primavera

(Di lunedì 2 maggio 2022) L’allenatore del: la squadra rossoblù potrebbe essere affidata nelle prossime ore al, Alessandro, già colonnadifesa del. Si aspetta l’ufficialità, ma il cambioguardia a tre giornate dal termine si starebbe concretizzando proprio in questi minuti. La seduta di ripresa degli allenamenti, prevista per questo pomeriggio, potrebbe essere spostata a domani. Fatale perla sconfitta in casa con il Verona, la settima nelle ultime otto partite. SportFace.

DiMarzio : .@CagliariCalcio I Riflessioni in corso sul futuro di Walter #Mazzarri - SkySport : ULTIM'ORA CAGLIARI WALTER MAZZARRI SARÀ ESONERATO La panchina sarà affidata all'allenatore Primavera Agostini… - Toro_News : ? | NEWS Il #Cagliari esonera l'ex tecnico granata Walter #Mazzarri - lucapasotti1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CAGLIARI WALTER MAZZARRI SARÀ ESONERATO La panchina sarà affidata all'allenatore Primavera Agostini #SkySport #Sky… - notiziasportiva : ULTIM’ORA #SerieA: è saltata un’altra panchina -

Dopo la sconfitta interna per 2 - 1 contro il Verona, seconda consecutiva e settima nelle ultime otto giornate, è infatti vicinissimo l'esonero diMazzarri dalla panchina del. I sardi,...Mazzarri non sarà più l'allenatore del. La decisione, arrivata in questi minuti, non è ufficiale ma dovrebbe diventarlo a breve. Il club sardo affiderà la squadra ad Alessandro ...Walter Mazzarri è stato infatti esonerato dal presidente Giulini che punta tutto sul tecnico della primavera Alessandro Agostini, per salvare il traballante Cagliari, da una situazione piuttosto ...Cagliari-Trainer Walter Mazzarri gegenüber der Freistellung: Das rossoblù-Team könnte in den nächsten Stunden dem Primavera-Trainer Alessandro Agostini, ehemaliger Kolonne der Cagliari-Verteidigung, ...