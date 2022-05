Cagliari, esonero Mazzarri UFFICIALE: al suo posto promosso Agostini (Di lunedì 2 maggio 2022) In casa Cagliari è arrivato l’esonero di Walter Mazzarri. Al posto dell’allenatore è stato promosso Agostini Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Cagliari. Dopo due giorni arriva l’ufficialità. Al suo posto viene promosso la bandiera rossoblù Alessandro Agostini, allenatore della Primavera. Fatale per Mazzarri la sconfitta casalinga contro il Verona. LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) In casaè arrivato l’di Walter. Aldell’allenatore è statoWalternon è più l’allenatore del. Dopo due giorni arriva l’ufficialità. Al suovienela bandiera rossoblù Alessandro, allenatore della Primavera. Fatale perla sconfitta casalinga contro il Verona. LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

