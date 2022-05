Cagliari | esonerato Mazzarri Agostini in pole per la successione

(Di lunedì 2 maggio 2022) Walter, 2 maggio 2022 - Salta un'altra panchina di Serie A. E, come successo pochi giorni fa, è la zona retrocessione ad essere interessata. Dopo il Venezia , anche il...

SkySport : ULTIM'ORA CAGLIARI WALTER MAZZARRI SARÀ ESONERATO La panchina sarà affidata all'allenatore Primavera Agostini… - DiMarzio : #SerieA | @CagliariCalcio, esonerato #Mazzarri: soluzione interna #Agostini per il finale di stagione - sportface2016 : +++#Cagliari, è ufficiale: esonerato Walter #Mazzarri+++ - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Ora è ufficiale: Walter Mazzarri non è più l'allenatore del Cagliari. Il tecnico toscano è stato esonerato. Pronto l'all… - laziopress : UFFICIALE | Cagliari, esonerato il tecnico Mazzarri: il comunicato del club -

Dopo il Venezia , anche ildovrebbe decidere di cambiare il proprio tecnico con quella della Primavera, Andea Agostini . Intanto, è ufficiale l'addio a Walter Mazzarri,a distanza ...... Mazzarri: "Avremmo meritato un punto, non ci va bene nulla", Mazzarri: "Ho sbagliato soprattutto io, chiedo scusa ai tifosi", Mazzarri: "Strada ancora lunga, ma salvarsi varrebbe ...Non solo Zanetti con il Venezia: questa volta è il Cagliari a prendere la drastica decisione: Walter Mazzarri non è più l’allenatore del club sardo. A sole tre giornate dalla fine il presidente ...Dopo il Venezia, anche il Cagliari dovrebbe decidere di cambiare il proprio tecnico con quella della Primavera, Andea Agostini. Intanto, è ufficiale l'addio a Walter Mazzarri, esonerato a distanza di ...