Bundesliga 2021 2022 | vincono Leverkusen e Gladbach contro Eintracht e Lipsia

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 maggio 2022) Lunedì pieno di gol e spettacolo in, dove si sono svolti due posticipi. Il primo, tra BayeredFrancoforte si è concluso 2-0 per i primi. In rete l’ex Roma Patrick Schick e Paulinho, entrambi assistiti da Moussa Diaby. Da segnalare anche un altro gol di Schick, annullato per fuorigioco dal Var.che con questa vittoria tiene il terzo posto.invece che scende in undicesima posizione. Nell’altro match della serata, il Borussia Moenchenvince 3-1 in casaunimpegnato a conservare energie in vista del ritorno della semifinale di Europa Leaguei Rangers. Le marcature sono aperte da Embolo al minuto 17?, con il pareggio segnato dal solito Christopher Nkunku. ...