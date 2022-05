Bonus centro estivi 2022: a che punto siamo e perché c’è caos (Di lunedì 2 maggio 2022) La scuola sta per terminare e molte famiglie, per conciliare lavoro e tempo libero dei propri figli, si affida al Bonus centro estivi 2022. Da quest’anno, però, il Governo ha messo in atto diverse novità, stiamo parlando dell’assegno unico e universale per figli a carico. Questo sostegno economico rivolto alle famiglie ha inglobato al suo interno diversi sussidi, ma tra le varie prestazioni non rientra il Bonus centro estivi e baby sitting 2022. Quest’ultimo, infatti, non è ancora chiaro se continuerà a esistere, al momento è stato messo in standby; per tale ragione nel frattempo molte regioni italiane si stanno muovendo autonomamente per aiutare i nuclei familiari. Un esempio è quello dell’Emilia Romagna che ha stanziato circa 6 milioni di euro per ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 2 maggio 2022) La scuola sta per terminare e molte famiglie, per conciliare lavoro e tempo libero dei propri figli, si affida al. Da quest’anno, però, il Governo ha messo in atto diverse novità, stiamo parlando dell’assegno unico e universale per figli a carico. Questo sostegno economico rivolto alle famiglie ha inglobato al suo interno diversi sussidi, ma tra le varie prestazioni non rientra ile baby sitting. Quest’ultimo, infatti, non è ancora chiaro se continuerà a esistere, al momento è stato messo in standby; per tale ragione nel frattempo molte regioni italiane si stanno muovendo autonomamente per aiutare i nuclei familiari. Un esempio è quello dell’Emilia Romagna che ha stanziato circa 6 milioni di euro per ...

