Bonus 200 euro, come verrà pagato (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – come verrà erogato il pagamento del Bonus da 200 euro una tantum per i redditi fino a 35mila euro, misura contenuta nel dl approvato oggi dal Cdm? “Sui pensionati non c’è molta difficoltà a capire come lo avranno, mentre per i lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro ad erogarlo, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile – chiarisce il premier Mario Draghi in conferenza stampa – Non è che anticipano e non lo vedono più o lo rivedono dopo un anno, ma vengono ristorati al primo pagamento utile”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) –erogato il pagamento delda 200una tantum per i redditi fino a 35mila, misura contenuta nel dl approvato oggi dal Cdm? “Sui pensionati non c’è molta difficoltà a capirelo avranno, mentre per i lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro ad erogarlo, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile – chiarisce il premier Mario Draghi in conferenza stampa – Non è che anticipano e non lo vedono più o lo rivedono dopo un anno, ma vengono ristorati al primo pagamento utile”. L'articolo proviene da Italia Sera.

fattoquotidiano : Draghi: “Bonus di 200 euro per i redditi fino a 35mila euro. Risorse da tassa su extraprofitti delle aziende dell’e… - sole24ore : Dl aiuti, Draghi: strumenti eccezionali per caro vita,bonus 200 euro per 28 milioni di italiani… - HuffPostItalia : Draghi: Bonus di 200 euro per lavoratori e pensionati sotto i 35mila euro di reddito - sant_px : RT @gr_grim: Il 'bonus inflazione' di 200 euro...UNA TANTUM. La bellezza di 16,67 €/mese! E intanto vanno avanti con l'embargo (che farà au… - giovannidalloli : DL aiuti, Draghi lancia il bonus 200 euro per pensionati e lavoratori -