Benzina e diesel, taglio di 30 centesimi prorogato fino all'8 luglio (Di lunedì 2 maggio 2022) Il provvedimento viene approvato separatamente in mattinata in modo da poter andare in Gazzetta ufficiale prima della mezzanotte di oggi, dopo la quale il prezzo tornerebbe a salire in assenza di ... Leggi su ilgazzettino (Di lunedì 2 maggio 2022) Il provvedimento viene approvato separatamente in mattinata in modo da poter andare in Gazzetta ufficiale prima della mezzanotte di oggi, dopo la quale il prezzo tornerebbe a salire in assenza di ...

