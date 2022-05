Benzina e bollette, ok nuovi sconti: le decisioni del Governo (Di lunedì 2 maggio 2022) Costi dei carburanti ridotti fino all'8 luglio prossimo. E' una delle decisioni del Governo, che vara nuove misure per aiutare famiglie e imprese, ancora pesantemente in difficoltà per i rincari. Lo sconto è frutto del taglio delle accise... Leggi su europa.today (Di lunedì 2 maggio 2022) Costi dei carburanti ridotti fino all'8 luglio prossimo. E' una delledel, che vara nuove misure per aiutare famiglie e imprese, ancora pesantemente in difficoltà per i rincari. Lo sconto è frutto del taglio delle accise...

infoitinterno : Benzina e bollette, arrivano nuovi sconti: taglio dell'accise prorogato fino a luglio - Anna60428530 : @Ponkia3 Devo per forza rubarle perché tra bollette e benzina non me le posso permettere più ?? - karmaflow888 : Mentre molti italiani si barcamenano tra bollette, benzina, tasse, covid e ogni tipo di cessazione, stiamo continua… - alex_pirlowski : RT @cristalaltea: Ripeto,in Guerra non ci sta portando la Russia,ci portano i servi di rimbamBIDEN!Non vedo xké sacrifici e NS figli in Gue… - Luigiei40 : RT @angelocamille18: @sostengoi40 Ma la volete questa pace o no! Voi pensate all’ aria condizionata, alle aziende con interessi commercial… -