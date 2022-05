Belen e Stefano, weekend romantico a Napoli ma nessuna foto insieme (Di lunedì 2 maggio 2022) Ormai è ufficiale il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo la vacanza di Pasqua insieme, questo weekend sono stati avvistati a Napoli. I due non postano foto e video di coppia ma dalle storie è facilmente intuibile che trascorrono del tempo insieme. L’ex ballerino e la showgirl argentina hanno scelto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 maggio 2022) Ormai è ufficiale il ritorno di fiamma traRodriguez eDe Martino. Dopo la vacanza di Pasqua, questosono stati avvistati a. I due non postanoe video di coppia ma dalle storie è facilmente intuibile che trascorrono del tempo. L’ex ballerino e la showgirl argentina hanno scelto L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

occhio_notizie : La coppia ha trascorso il fine settimana a Napoli?? #belen #stefano - CheDonnait : Il dettaglio non sfugge su #belen e #stefano - kiss_tell_bliss : @LGrullita Loro alla fine sono i nostri belen e Stefano ?? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Romantico weekend del #1maggio a Napoli per Belen Rodriguez e Stefano De Martino - Elisa60388018 : RT @infoitcultura: Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme per il Primo Maggio, il romantico weekend a Napoli -