Belen e Stefano De Martino a Napoli | guarda che weekend romantico

(Di lunedì 2 maggio 2022) Una festa milanese, la puntata in tv e poi via di corsa versodove ad attenderla c’eraDe. Quello diè stato un fine settimana all’insegna del romanticismo, una bella fuga in mare con il conduttore tv e un pranzo con vista sul golfo. Lasciati a casa con nonna Veronica Cozzani i piccoli Santiago e Luna Marì, la coppia si è concessa un altroa due.Deera già ada qualche giorno e postava scatti dal mare, a bordo della sua imbarcazione che porta il nome del figlio.era impegnata a Milano, ma appena si sono spente le telecamere ha raggiunto il conduttore nel capoluogo partenopeo. A tradirli le stesse inquadrature social dal mare e poi qualche scatto dei fan al ...

QuotidianPost : Belen Rodriguez e Stefano de Martino gita romantica a Napoli: amore in vista! FOTO - jdol_onlyou : Rettifico, ho incontrato Stefano De Martino, Belen, il principe Filiberto e Federica Calemme - zazoomblog : Stefano De Martino le accuse: il ritorno di fiamma con Belen riapre alcuni dubbi - #Stefano #Martino #accuse:… - GossipItalia3 : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il fine settimana assieme: nuove indiscrezioni sulla coppia #gossipitalianews - occhio_notizie : La coppia ha trascorso il fine settimana a Napoli?? #belen #stefano -

In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo parecchi mesi fa, il ballerino ha così parlato del marito diUn miracolato: parola di Pino Pino, che a differenza di De Martino non ha ...Nonostante i due abbiano più volte posto fine al loro amore, trac'è un filo invisibile che li unisce che li porta a stare sempre insieme nonostante le divergenze e le burrascose liti.Belen Rodriguez e Stefano de Martino non si definiscono ancora una coppia ufficiale, eppure i loro incontri fugaci sono sempre più frequenti. E se l’argentina non ha nascosto palesemente d’aver ...La storia d'amore tra Belen e Stefano è sempre stata colma di alti e bassi, ma soprattutto di tira e molla. Dopo aver concepito insieme uno splendido bambino, Santiago, la coppia si è lasciata.