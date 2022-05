Beach volley, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Cruciale il ranking (Di lunedì 2 maggio 2022) Il numero di squadre (per genere) che scenderanno in campo nei tornei di Beach volley dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 resta invariato rispetto alle edizioni precedenti, 24. Ogni nazione al massimo potrà partecipare con due coppie. La Francia, in quanto paese ospitante, ha diritto almeno a una coppia nel maschile e una nel femminile. Le restanti formazioni potranno accedere ai tornei olimpici, attraverso tre percorsi di qualificazione, garantendo così il principio della partecipazione universale. Le coppie vincitrici (1 maschile e 1 femminile) del mondiale di Beach volley 2023 (attenzione, non quello di questa stagione a Roma ma il prossimo) otterranno automaticamente il pass per Parigi 2024. alle ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) Il numero di squadre (per genere) che scenderanno in campo nei tornei didei Giochi Olimpici diresta invariato rispettoedizioni precedenti, 24. Ogni nazione al massimo potrà partecipare con due coppie. La Francia, in quanto paese ospitante, ha diritto almeno a una coppia nel maschile e una nel femminile. Le restanti formazioni potranno accedere ai tornei olimpici, attraverso tre percorsi di, garantendo così il principio della partecipazione universale. Le coppie vincitrici (1 maschile e 1 femminile) del mondiale di2023 (attenzione, non quello di questa stagione a Roma ma il prossimo) otterranno automaticamente il pass per...

