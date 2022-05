Basta megafoni a Putin, in tv e nei palazzi. Parla Borghi (Copasir) (Di lunedì 2 maggio 2022) Il caso dell’intervista di Mediaset a Sergei Lavrov sbarca al Copasir. Per Enrico Borghi, responsabile della Sicurezza del Pd e Parlamentare del comitato di Palazzo San Macuto, il “soliloquio” del ministro degli Esteri di Vladimir Putin in prima serata è sintomatico di un’autostrada aperta alla propaganda russa dai media italiani e da un fronte politico trasversale. Lavrov in prima serata. Informazione o infowar? L’uno-due Lavrov/Solovyev in soliloquio e prima serata domenicale è preoccupante, e deve far riflettere. Sono i vertici assoluti della politica e della comunicazione russa, rispondono direttamente a Putin che è l’unico a sovrastarli gerarchicamente. Qui bisogna avere chiaro un punto. Quale? La cosiddetta “guerra ibrida” russa combina misure di guerra convenzionale, che stiamo atrocemente ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 maggio 2022) Il caso dell’intervista di Mediaset a Sergei Lavrov sbarca al. Per Enrico, responsabile della Sicurezza del Pd ementare del comitato di Palazzo San Macuto, il “soliloquio” del ministro degli Esteri di Vladimirin prima serata è sintomatico di un’autostrada aperta alla propaganda russa dai media italiani e da un fronte politico trasversale. Lavrov in prima serata. Informazione o infowar? L’uno-due Lavrov/Solovyev in soliloquio e prima serata domenicale è preoccupante, e deve far riflettere. Sono i vertici assoluti della politica e della comunicazione russa, rispondono direttamente ache è l’unico a sovrastarli gerarchicamente. Qui bisogna avere chiaro un punto. Quale? La cosiddetta “guerra ibrida” russa combina misure di guerra convenzionale, che stiamo atrocemente ...

