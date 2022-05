Bargiggia: “Napoli rivoluzione sul mercato verso il basso. Il PSG su Osimhen, le ultime” (Di lunedì 2 maggio 2022) Paolo Bargiggia ha perlato del calciomercato del Napoli, in particolare si è soffermato su tre calciatori, molto discussi. Paolo Bargiggia, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio nel corso di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione, ha lanciato Interessanti indiscrezioni sul calciomercato del Napoli: “Le dichiarazioni recenti di Dries Mertens sono un po’ distoniche rispetto a quelle di Spalletti. Una proposta informale di rinnovo, il belga, l’ha ricevuta, ed ha risposto sul campo a suon di goal al Sassuolo. Fatto strano, però: è uscita fuori questa discrasia col coach… Spalletti se la prende con i giornalisti, quando gli ricordano i trascorsi con Icardi e Totti a Milano e Roma, ma le sue battute su Mertens sembrano un po’ una pagliuzza nell’occhio, qualcosa che inizia a dare ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 2 maggio 2022) Paoloha perlato del calciodel, in particolare si è soffermato su tre calciatori, molto discussi. Paolo, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio nel corso di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione, ha lanciato Interessanti indiscrezioni sul calciodel: “Le dichiarazioni recenti di Dries Mertens sono un po’ distoniche rispetto a quelle di Spalletti. Una proposta informale di rinnovo, il belga, l’ha ricevuta, ed ha risposto sul campo a suon di goal al Sassuolo. Fatto strano, però: è uscita fuori questa discrasia col coach… Spalletti se la prende con i giornalisti, quando gli ricordano i trascorsi con Icardi e Totti a Milano e Roma, ma le sue battute su Mertens sembrano un po’ una pagliuzza nell’occhio, qualcosa che inizia a dare ...

napolipiucom : Bargiggia: 'Napoli rivoluzione sul mercato verso il basso. Il PSG su Osimhen, le ultime' #Bargiggia #Calciomercato… - areanapoliit : @Paolo_Bargiggia a 'Senza Filtri', programma sul #Napoli condotto da @lucacerchione - CalcioOggi : Calciomercato Napoli, Bargiggia: “Osimhen potrebbe andare in Premier: due nomi per sostituirlo” - Spazio Napoli - ilnapolionline : Bargiggia sul mercato del Napoli: 'Rivoluzione, sì, ma resterà competitivo' - - gilnar76 : Calciomercato #Napoli, Bargiggia: “Osimhen potrebbe andare in Premier: due nomi per sostituirlo” #Forzanapoli… -