Barcellona, De Jong: “Nella prossima stagione proveremo a vincere la Liga” (Di lunedì 2 maggio 2022) Frenkie De Jong si vede ancora in maglia blaugrana. Sul suo presente e futuro al Barcellona, dopo gli ultimi rumors di mercato, il centrocampista è intervenuto ai microfoni del Mundo Deportivo: “Rapporto con il mister? Il dialogo con Xavi è stato molto buono. Sono fiducioso in me stesso e l’allenatore dice che lo è anche lui di me. Quindi tutti sono felici. La pressione fa sempre bene a un giocatore per tirare fuori il meglio di sé, non è mai eccessiva“. E sul campionato: “Certo, quest’anno l’obiettivo era di entrare in Champions e ora siamo secondi, ma siamo mancati in alcune fasi del campionato e non siamo stati in grado di lottare per la Liga. Questo è frustrante ma l’anno prossimo proveremo a combattere per vincere”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Frenkie Desi vede ancora in maglia blaugrana. Sul suo presente e futuro al, dopo gli ultimi rumors di mercato, il centrocampista è intervenuto ai microfoni del Mundo Deportivo: “Rapporto con il mister? Il dialogo con Xavi è stato molto buono. Sono fiducioso in me stesso e l’allenatore dice che lo è anche lui di me. Quindi tutti sono felici. La pressione fa sempre bene a un giocatore per tirare fuori il meglio di sé, non è mai eccessiva“. E sul campionato: “Certo, quest’anno l’obiettivo era di entrare in Champions e ora siamo secondi, ma siamo mancati in alcune fasi del campionato e non siamo stati in grado di lottare per la. Questo è frustrante ma l’anno prossimoa combattere per”. SportFace.

sportface2016 : #AS: è fatta per #Soler al #Barcellona. #DeJong sarà ceduto - antoniofelix77 : @UmbertoF97 Molto più probabile De jong che SMS visti i buoni rapporti con il Barcellona - DanyRoss70 : RT @sportface2016: #AS: è fatta per #Soler al #Barcellona. #DeJong sarà ceduto - Profilo3Marco : RT @sportface2016: #AS: è fatta per #Soler al #Barcellona. #DeJong sarà ceduto - pdf10na : @Laudantes Ti seguo molto e, alle tue affermazioni, mi sono sempre chiesto: perché il Barcellona vuole togliersi un… -