Bang Bang Baby | streaming gratis Netflix o Prime Video? Dove vedere serie TV

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 2 maggio 2022) C’è grande attesa per latelevisiva ispirata al romanzo L’Intoccabile di Marisa Merico tratta da una storia vera.con la regia di Michele Alhaique ha come protagonista Alice, una sedicenne del Nord che decide di entrare nel mondo della criminalità organizzata dopo la scoperta che il padre non è morto come credeva. Nel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Diritti tv Mondiali 2022 alla Rai e Amazon Zenit-Juventus:e diretta tv Canale 5 o Amazon? All or Nothing Juventuso Amazon...