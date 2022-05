Bagni pubblici distrutti, la denuncia di Salerno Pulita (FOTO) (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ecco come sono stati ridotti i Bagni pubblici della Villa Comunale di Salerno”. Con un post e delle FOTO che mostrano il bagno degli uomini distrutto, la società Salerno Pulita che li gestisce denuncia l’ennesimo atto di vandalismo. Non c’è alcuna spiegazione logica dice la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nel comune capoluogo sottolineando però che la distruzione del bagno crea due danni. Uno di natura economica perché bisognerà porre rimedio all’atto di vandalismo, ma la prima conseguenza è stato anche il disagio ai tanti visitatori che ieri in occasione del 1 maggio erano in città. Gli operatori, intorno alle 19:30 di ieri sono stati costretti a chiudere uno dei Bagni riservati agli uomini. “Speriamo di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ecco come sono stati ridotti idella Villa Comunale di”. Con un post e delleche mostrano il bagno degli uomini distrutto, la societàche li gestiscel’ennesimo atto di vandalismo. Non c’è alcuna spiegazione logica dice la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nel comune capoluogo sottolineando però che la distruzione del bagno crea due danni. Uno di natura economica perché bisognerà porre rimedio all’atto di vandalismo, ma la prima conseguenza è stato anche il disagio ai tanti visitatori che ieri in occasione del 1 maggio erano in città. Gli operatori, intorno alle 19:30 di ieri sono stati costretti a chiudere uno deiriservati agli uomini. “Speriamo di ...

