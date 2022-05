“Avevo pensato di mettere da parte la musica”: lo sfogo di Lorenzo Fragola (Di lunedì 2 maggio 2022) Bengala, il suo ultimo album, risale al 2018 e, a parte il singolo Solero uscito nell’estate 2021, Lorenzo Fragola si è allontanato progressivamente dalle scene musicali. Ora il cantante torna a parlare di sé e lo fa con un post Instagram, una sorta di sfogo a cui affida senza filtri tutti i problemi che ha vissuto nel corso degli ultimi anni. Vi raccomandiamo... Battiti Live 2021: Takagi&Ketra, chi sono i "Re Mida" della musica italiana Sui social l’artista ha raccontato di aver dovuto affrontare un lutto e la malattia: “Ci siamo. Sono passati un po’ di anni dall’ultimo progetto; c’è stato il Covid e ci sono state un sacco di cose per tutti. Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita ... Leggi su diredonna (Di lunedì 2 maggio 2022) Bengala, il suo ultimo album, risale al 2018 e, ail singolo Solero uscito nell’estate 2021,si è allontanato progressivamente dalle sceneli. Ora il cantante torna a parlare di sé e lo fa con un post Instagram, una sorta dia cui affida senza filtri tutti i problemi che ha vissuto nel corso degli ultimi anni. Vi raccomandiamo... Battiti Live 2021: Takagi&Ketra, chi sono i "Re Mida" dellaitaliana Sui social l’artista ha raccontato di aver dovuto affrontare un lutto e la malattia: “Ci siamo. Sono passati un po’ di anni dall’ultimo progetto; c’è stato il Covid e ci sono state un sacco di cose per tutti. Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita ...

