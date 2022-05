ATP Madrid, Tartarini rivela: “Musetti superficiale, mi sono arrabbiato e ha tirato un pugno sul muro” (Di lunedì 2 maggio 2022) Lorenzo Musetti è riuscito ad imporsi su Ilya Ivashka nel primo turno del Masters1000 di Madrid. Una partenza abbastanza lenta quella del nativo di Carrara, che dopo mezz’ora si trovava già sotto di un set, ma poi la pioggia abbattutasi sulla capitale spagnola l’ha aiutato nel riordinare le idee. Il suo allenatore Simone Tartarini è stato ascoltato dai microfoni di Ferruccio Roberti di Ubitennis e non è stato tenero con il suo assistito: “È entrato in campo con troppa superficialità e ha giocato un set davvero inesistente, solo 28 minuti“. La pausa dovuta alla pioggia è però servita per riportare la calma nel ragazzo di Carrara. Tartarini ha spiegato così ciò che è successo negli spogliatoi: “È uscito dicendo che era sfortunato, lì mi sono arrabbiato. Raramente mi arrabbio con lui. ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) Lorenzoè riuscito ad imporsi su Ilya Ivashka nel primo turno del Masters1000 di. Una partenza abbastanza lenta quella del nativo di Carrara, che dopo mezz’ora si trovava già sotto di un set, ma poi la pioggia abbattutasi sulla capitale spagnola l’ha aiutato nel riordinare le idee. Il suo allenatore Simoneè stato ascoltato dai microfoni di Ferruccio Roberti di Ubitennis e non è stato tenero con il suo assistito: “È entrato in campo con troppa superficialità e ha giocato un set davvero inesistente, solo 28 minuti“. La pausa dovuta alla pioggia è però servita per riportare la calma nel ragazzo di Carrara.ha spiegato così ciò che è successo negli spogliatoi: “È uscito dicendo che era sfortunato, lì mi. Raramente mi arrabbio con lui. ...

Eurosport_IT : SINNER AL 2° TURNO! ?????? Il giovane azzurro dopo un inizio difficile batte Paul e conquista i sedicesimi di finale… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP MADRID, SINNER SI QUALIFICA PER IL SECONDO TURNO Battuto in tre set lo statunitense Paul (6-7,… - Adnkronos : #AtpMadrid: #Sinner salva 3 match point e approda al secondo turno. - Pagliacci8 : @RagDiabolik @equinozio23 @Giorgiolaporta 'Il mondo del tennis ha reagito con shock dopo che i favoriti Paula Bados… - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP MADRID, MUSETTI SI QUALIFICA PER IL 2° TURNO Battuto in tre set il bielorusso Ivashka (2-6, 6-3. 7-5) #S… -