ATP Madrid, Jannik Sinner: “Sto bene, era solo un controllo. De Minaur stava per battere Alcaraz” (Di lunedì 2 maggio 2022) Una partita difficile per Jannik Sinner, quella dell’esordio nel Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l’altoatesino ha sconfitto l’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3, dovendo annullare tre match-point nel secondo set e rimanere in campo quasi tre ore. Un altro incontro per Jannik dunque con palle match da annullare, il quarto della serie in questo 2022. Indubbiamente una qualità quella dell’altoatesino, che però ha fatto un po’ preoccupare relativamente alle condizioni fisiche, visto l’intervento del fisioterapista sullo score di 2-1 del terzo parziale. Sinner, però, ha tranquillizzato tutti in conferenza stampa, analizzando il proprio incontro. “Ho cercato di fare il mio gioco, qualche volta ha funzionato. qualche volta un po’ meno. Però è stata una ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) Una partita difficile per, quella dell’esordio nel Masters1000 di. Sulla terra rossa della Caja Magica, l’altoatesino ha sconfitto l’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3, dovendo annullare tre match-point nel secondo set e rimanere in campo quasi tre ore. Un altro incontro perdunque con palle match da annullare, il quarto della serie in questo 2022. Indubbiamente una qualità quella dell’altoatesino, che però ha fatto un po’ preoccupare relativamente alle condizioni fisiche, visto l’intervento del fisioterapista sullo score di 2-1 del terzo parziale., però, ha tranquillizzato tutti in conferenza stampa, analizzando il proprio incontro. “Ho cercato di fare il mio gioco, qualche volta ha funzionato. qualche volta un po’ meno. Però è stata una ...

