Atletico Madrid, accordo record per lo sponsor di maglia (Di lunedì 2 maggio 2022) L’Atlético Madrid si siede al tavolo dei giganti del calcio europeo. Il club spagnolo ha firmato il più grande contratto di sponsorizzazione della sua storia con la piattaforma di trading di criptovalute WhaleFin: 42 milioni di euro all’anno per le prossime cinque stagioni. In cambio – scrive 2Playbook – il brand della società apparirà sul L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 2 maggio 2022) L’Atléticosi siede al tavolo dei giganti del calcio europeo. Il club spagnolo ha firmato il più grande contratto diizzazione della sua storia con la piattaforma di trading di criptovalute WhaleFin: 42 milioni di euro all’anno per le prossime cinque stagioni. In cambio – scrive 2Playbook – il brand della società apparirà sul L'articolo

CalcioFinanza : Atletico Madrid, accordo record per lo sponsor di maglia: triplicate le cifre dell'intesa precedente… - CMercatoNews : ??#Juventus, doppio colpo dall’#AtleticoMadrid: 50 milioni per #Morata e #Carrasco ???? - napolista : L’Atletico prepara lo sgarbo al Real: «Non faremo il “pasillo”, per rispetto ai nostri tifosi» L’8 maggio al Wanda… - alexdeluca24 : @BeppeBlueMan @96Gypsy Ok come godo a vedere le azioni di juve atletico madrid poi ? Altre partite spumeggianti di sarri ? - sportli26181512 : Liga, altro ko dell'Atletico e Oblak avverte: 'Champions a rischio': (ANSA) - ROMA, 30 APR - Giornata amara per l'A… -