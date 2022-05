Atalanta-Salernitana, le formazioni ufficiali (Di lunedì 2 maggio 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Atalanta-Salernitana, posticipo della 35a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. L‘Atalanta si trova, con 55 punti, in piena corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. Con una vittoria questa sera, infatti, si porterebbe ad un solo punto dalla Roma e dalla Lazio al quinto posto. Il tecnico Gian Piero Gasperini schiera la migliore formazione possibile, al netto delle assenze. I nerazzurri non vincono in casa da ben quattro giornate, e nel recupero hanno pareggiato per 4 a 4 contro il Torino. In attacco Boga viene schierato a supporto della coppia colombiana Muriel-Zapata La Salernitana si trova ora al penultimo posto insieme al Genoa, ma nutre ancora speranze salvezza. Sono tre le ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 2 maggio 2022) Andiamo a scoprire ledi, posticipo della 35a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. L‘si trova, con 55 punti, in piena corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. Con una vittoria questa sera, infatti, si porterebbe ad un solo punto dalla Roma e dalla Lazio al quinto posto. Il tecnico Gian Piero Gasperini schiera la migliore formazione possibile, al netto delle assenze. I nerazzurri non vincono in casa da ben quattro giornate, e nel recupero hanno pareggiato per 4 a 4 contro il Torino. In attacco Boga viene schierato a supporto della coppia colombiana Muriel-Zapata Lasi trova ora al penultimo posto insieme al Genoa, ma nutre ancora speranze salvezza. Sono tre le ...

