Assegno unico, in arrivo altri 600mila pagamenti: da quando (Di lunedì 2 maggio 2022) Da gennaio ad oggi sono stati richiesti in totale assegni unici per circa 7,5 milioni di figli. Di questi, sono 600.000 le domande inviate all’Inps nel mese di aprile, che verranno pagate a partire dal mese di maggio. Le mese di aprile, l’Inps ha ultimato il pagamento degli assegni relativi alle domande presentate entro fine marzo, per le quali non sono stati rilevati problemi nei requisiti necessari per accedere alla prestazione e per le quali non è stata richiesta al cittadino un’integrazione documentale. Per altri, invece, il pagamento è stato ritardato a causa di richieste di integrazioni. Assegno unico, quando vengono richieste le integrazioni L’Inps ricorda che tutti gli adempimenti istruttori relativi al possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto in capo al richiedente o relativi al nucleo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 maggio 2022) Da gennaio ad oggi sono stati richiesti in totale assegni unici per circa 7,5 milioni di figli. Di questi, sono 600.000 le domande inviate all’Inps nel mese di aprile, che verranno pagate a partire dal mese di maggio. Le mese di aprile, l’Inps ha ultimato il pagamento degli assegni relativi alle domande presentate entro fine marzo, per le quali non sono stati rilevati problemi nei requisiti necessari per accedere alla prestazione e per le quali non è stata richiesta al cittadino un’integrazione documentale. Per, invece, il pagamento è stato ritardato a causa di richieste di integrazioni.vengono richieste le integrazioni L’Inps ricorda che tutti gli adempimenti istruttori relativi al possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto in capo al richiedente o relativi al nucleo ...

InfoFiscale : Reddito di cittadinanza 2022, prelievo di contanti oltre il limite con l'assegno unico - BasicLifeSupp : Reddito di cittadinanza e Assegno unico, indicazioni Inps - Cristin55872084 : @INPS_it Ma si sa qualcosa per assegno unico di aprile???? Nessuno dice niente - AmicideiBambini : Il Family Act sarà in vigore dal 12 maggio: asili nido, rette scolastiche, affitti agevolati … ecco tutte le novità… - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: Assegno unico, arrivate domande per 7,5 milioni di figli ma ne mancano 3,5 -