Anna Mazzamauro | «Feci il provino per la Pina Cercavano una donna molto brutta e Salce si ricordò di me»

(Di lunedì 2 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista. Ha 83 anni e non riesce a vivere senza il teatro. «Ho già detto a mia figlia che per la mia bara dovranno usare le tavole di legno del palcoscenico». Tra i suoi ruoli più celebri, quello della “Signorina Silvani”, laamata da Fantozzi. Rivela che, all’epoca, fece ilper interpretare la moglie di Fantozzi, la. «Conoscevo Luciano, il regista.unae lui sidi me. Il problema era che io non sapevo che stessero cercando una cessa, anzi, una “bella atipica”, come dico io, e così mi presentai tutta in tiro, con una cofana di capelli ricci, i tacchi e un vestito rosso attillato. ...

E poi la vita vera, con un uomo che l'ha ingannata (e derubata) vive a Roma. Ci sentiamo per telefono. Tarda mattinata. Anna, buongiorno. "Buongiorno a lei, per me il risveglio è sempre tragico. Faccio tutto di notte, tranne l'amore perché sto sola ..."